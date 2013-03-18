У Чернігові податківці припинили діяльність нелегальної АЗС

У Чернігові податківці минулого тижня припинили діяльність нелегальної АЗС.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС в Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, співробітники податкової міліції ДПС у Чернігівській області задокументували незаконний канал переміщення паливно-мастильних матеріалів з Російської Федерації на територію України, які реалізовувалися на одній з нелегальних АЗС.

За словами першого заступника начальника управління податкової міліції ДПС у Чернігівській області Сергія Кузнєцова, встановлено, що незаконною діяльністю займався 38-річний житель Чернігова. Він не зареєструвався суб'єктом господарської діяльності і не отримував відповідні дозвільні документи. Водночас в одному з нежитлових приміщень Чернігова організував діяльність підпільної автозаправної станції, де реалізовував незаконно ввезені паливно-мастильні матеріали.

Інформація про кримінальне правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

У межах досудового розслідування цього кримінального виробництва співробітники податкової міліції провели обшук у приміщеннях нелегальної АЗС. Виявлено та вилучено близько п'яти тонн паливно-мастильних матеріалів, обладнання, яке використовувалося в роботі АЗС, і грошові кошти, отримані від незаконної реалізації пального.

Усього з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 197 тис. грн.

Зараз по справі триває слідство, встановлюються шляхи надходження паливно-мастильних матеріалів на територію України та особи, причетні до нелегального бізнесу.