Україна в січні-лютому скоротила видобуток газу і нафти

Видобуток природного газу в Україні у січні-лютому 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 3,1% - до 3,3 млрд куб. м, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в лютому 2013 року щодо попереднього місяця знизився на 11,1% - до 1,5 млрд куб. м.

Газового конденсату за два місяці 2013 року видобуто 149 тис. тонн - на 6,2% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, середня митна ціна на імпортний газ для України у лютому 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 1,5% - до 419,7 дол. за тис. куб. м з 426,16 дол. за тис. куб. м.

Ціна природного газу для «Нафтогазу» в першому кварталі 2013 року з урахуванням знижки становить більше 406 доларів США за тис. куб. м.

У 2012 році ціна російського газу для компанії «Нафтогаз України» становила: у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

Видобуток природного газу в Україні за підсумками 2012 року скоротився порівняно з 2011 роком на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м.

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Видобуток нафти в Україні у січні-лютому 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 11,2% - до 351 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з даними статистичного відомства, видобуток нафти в країні у лютому 2013 р. порівняно з попереднім місяцем скоротився на 10% - до 166 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні за підсумками 2012 року скоротився порівняно з 2011 роком на 5,4% - до 2,293 млн тонн.

У 2011 році українські компанії скоротили видобуток нафти щодо попереднього року на 5,9% - до 2,424 млн тонн.

Україна в 2012 році скоротила імпорт нафти в грошовому вираженні на 71,1% порівняно з 2011 роком - до 1,236 млрд дол.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг "Нафтогаз" володіє контрольним пакетом акцій.