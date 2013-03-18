Shell: ми отримали згоду мешканців на буріння свердловини в Харківській області

Компанії Shell і «Укргазвидобування» на громадських слуханнях отримали згоду жителів Близнюківського району Харківської області на буріння пошукової свердловини Ново-Мечебілівська-100 в рамках договору про спільну діяльність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії Shell в Харківській області, на громадських слуханнях, які пройшли 15 березня 2013 року в селі Новонадеждине, були присутні близько 100 жителів Близнюківського району, в основному з сіл Новонадеждине, Морокіне, Богданівка, Алісівка, Привілля, Новотроїцьке і Близнюки. Запрошення на громадські слухання серед мешканців довколишніх сіл поширили заздалегідь.

Крім представників Shell, у слуханнях також взяли участь представники УкрНДІгаз, Близнюківської районної ради та районної адміністрації, сільські голови.

Представники компанії Shell розповіли про плани зі спорудження майданчика для другої пошукової свердловини Ново-Мечебілівська-100 в рамках договору про спільну діяльність, у тому числі про технічні аспекти: розташування, проектну глибину свердловини, екологічну складову проекту, соціальну відповідальність компанії.

Фахівці підкреслили, що згідно зі стандартами Shell в рамках реалізації проекту була проведена незалежна оцінка стану навколишнього середовища в районі буріння, в тому числі оцінка стану водоносних горизонтів.

Старший інженер з буріння Shell Михайло Волоський зазначив, що свердловина буде пошуковою, а не видобувною, і нагадав, чим відрізняється природний газ ущільнених пісковиків від сланцевого газу. Він також висвітлив підходи Shell до техніки безпеки під час ведення робіт.

«Жителі підтримали буріння свердловини після отримання вичерпної інформації про проект в цілому, плани щодо свердловини Ново-Мечебілівська-100 і підхід до питань захисту навколишнього середовища і населення в процесі реалізації проекту», - сказано в повідомленні компанії.

Згоду мешканців на буріння свердловини зафіксовано в протоколі слухань.

Довідка УНІАН. Shell працює в Україні з 1992 року і сьогодні веде свою діяльність у напрямках розвідки і видобутку вуглеводнів, поставок природного газу, реалізації паливно-мастильних матеріалів та експлуатації мережі АЗС. В українських компаніях «Шелл» працює близько 2000 осіб.

Наразі Shell працює над трьома пошуково-розвідувальними проектами в Україні.

У рамках договору про спільну діяльність з ДК «Укргазвидобування» передбачено проведення пошуку, розвідки та видобування вуглеводнів на територіях загальною площею близько 1300 кв. км в Харківській області. Частки Shell і «Укргазвидобування» в даному проекті становлять 50% кожна. Shell є оператором спільної діяльності в рамках договору. Початковий етап пошуково-розвідувальних робіт передбачає буріння декількох пошукових свердловин. Буріння першої пошукової свердловини Біляївська-400 в рамках проекту почалося в жовтні 2012 року в Первомайському районі Харківської області. По завершенні початкового етапу пошуково-розвідувальних робіт витрати Shell на спільну діяльність можуть досягти 200 млн дол.

Shell також бере участь в двох інших пошуково-розвідувальних проектах в Україні - на Юзівській і Скіфській площах.

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