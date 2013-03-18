Україна планує цьогоріч збільшити видобуток газу на 3-5%

Україна в 2013 році планує збільшити видобуток газу порівняно з 2012 роком на 3-5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу 18 березня в Кабінеті Міністрів повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Ми маємо план видобутку на 2013 рік, і я розраховую, що ми збільшимо видобуток, як мінімум, на 3-5% вже цього року», - сказав Е.Ставицький.

Як відзначає міністр, зростання прогнозується за рахунок підприємств державного сектора, що входять до складу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», частка яких у загальному газовидобуванні країни становить близько 90%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, видобуток природного газу в Україні в січні-лютому 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 3,1% - до 3,3 млрд куб. м.

Видобуток природного газу в Україні за підсумками 2012 року скоротився порівняно з 2011 роком на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м.

Середня митна ціна на імпортний газ для України в лютому 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 1,5% - до 419,7 дол. за тис. куб. м з 426,16 дол. за тис. куб. м.

Ціна природного газу для «Нафтогазу» в першому кварталі 2013 року з урахуванням знижки становить понад 406 доларів США за тис. куб. м.

У 2012 році ціна російського газу для компанії «Нафтогаз Україна» становила: у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.