Попередні пропозиції щодо реформування "Нафтогазу" будуть у квітні

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України очікує до кінця квітня 2013 року одержати попередні пропозиції з реформування НАК «Нафтогаз України».

Про це на брифінгу 18 березня у Кабінеті міністрів повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«У нас працює кілька консультантів, які по тендерах виграли. Ми, думаю, до кінця квітня, а може і раніше, одержимо попередні пропозиції з реформування «Нафтогазу», - сказав він.

Міністр підкреслив, що даний процес відбуватиметься публічно і на основі чинних в Україні законів.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заплатила компанії Ernst&Young 9,995 млн грн за розробку програми реформування компанії.

Дану програму Ernst&Young має розробити протягом 2013 року.

Метою і завданнями роботи є надання пропозицій щодо найбільш оптимальних варіантів реструктуризації «Нафтогазу України» за основними напрямками діяльності компанії та її дочірніх підприємств (видобуток, транспортування і реалізація газу і нафти) у рамках виконання програми реформування газового сектору, а також розробка проектів правових актів, необхідних для правового врегулювання вимог Директиви 2003/55/ЕС по кожному з напрямків.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.