Ціна нафти змінилася різноспрямовано в очікуванні новин з Кіпру та США

На світових торгах у вівторок, 19 березня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано в очікуванні голосування в парламенті Кіпру з приводу введення податку на депозити, а також публікації даних щодо запасів сировини в США.

Зокрема, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,15 долара, або на 0,14%, - до 109,35 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,05 долара, або на 0,05%, - до 93,79 долара за барель, передає Bloomberg.

У вівторок увечері парламент Кіпру розгляне питання введення податку на депозити для отримання фінансової допомоги від ЄС і МВФ. Єврогрупа в суботу погодила одноразовий податок в 6,75% на депозити обсягом до 100 тисяч євро і 9,9% - понад цієї суми. Ці заходи повинні допомогти врятувати економіку країни від дефолту.

За підсумками наради Єврогрупи в понеділок, 18 березня, стало відомо, що влада Кіпру може ввести більш прогресивну шкалу одноразового податку, що дозволить знизити фінансовий тиск на дрібних вкладників.

Крім того, у вівторок учасники торгів очікують публікацію даних Американського інституту нафти щодо запасів "чорного золота" на гуртових складах США. Аналітики прогнозують зростання показника.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Кіпрський податок: і для України теж