"Найзабезпеченішими" нафтогазовими ресурсами є жителі Катару і Кувейту - дослідження

"Найзабезпеченішими" нафтогазовими ресурсами є Катар і Кувейт, у цих країнах на кожного громадянина припадає по 6,01 мільйона доларів і 4,14 мільйона доларів нафтогазових багатств, відповідно. Про це йдеться в дослідженні агентства "РІА Рейтинг", яке склало рейтинг забезпеченості країн запасами нафти і газу.

Рейтинг ранжирує країни за запасами даних енергоресурсів у грошовому виразі на душу населення, що є деякою оцінкою національного багатства щодо запасів нафти і газу, передає РИА "Новости".

Лідируючий в рейтингу Катар має запаси нафти і газу, які оцінюються в 10 трильйонів доларів у поточних цінах, що більш ніж удвічі менше, ніж у Саудівської Аравії, Венесуели, Ірану та Росії. Посісти першу сходинку йому дозволила скромна чисельність населення - 1,76 мільйона осіб.

Слідом за Катаром і Кувейтом в рейтингу розташувалися Об'єднані Арабські Емірати, Туркменістан і Саудівська Аравія - 1,6 мільйона, 1,5 мільйона та 1,1 мільйона доларів на душу населення, відповідно.

Росія, що має найбільші запаси газу у світі і входить до десятки країн з найбільшими запасами нафти, зайняла лише 17 місце в рейтингу, що багато в чому пов'язано з відносно великою чисельністю населення, відзначають експерти. Кожен громадянин РФ отримає в середньому 165 тисяч доларів, якщо всі комерційні запаси нафти і газу країни одномоментно продати, а отриману суму поділити порівну, підрахували експерти "РІА Рейтинг". Сумарно російські комерційні запаси нафти і газу можна оцінити приблизно в 23,5 трильйона доларів. При цьому на одного росіянина доводиться в середньому в 35 разів менше запасів нафти і газу, ніж у Катару, але приблизно в ті ж 35 разів більше, ніж у середньому по світу.