Перший енергоблок Хмельницької АЕС підключено до енергомережі

У понеділок, 18 березня, о 12:32 перший енергоблок Хмельницької атомної електростанції був підключений до енергомережі після проведення поточного ремонту, повідомляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у вівторок, 19 березня, енергоблок №1 працює на потужності 500 МВт.

Радіаційна ситуація на промисловому майданчику і в прилеглих регіонах без змін і перебуває на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Нагадаємо, енергоблок №1 Хмельницькою АЕС був відключений від енергомережі для проведення поточного ремонту 4 березня 2013 року.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей у Західному регіоні України.