«Газпром» затвердив план будівництва заводу з виробництва скрапленого газу

Москва. «Газпром» затвердив плани заходів щодо будівництва заводу з виробництва скрапленого природного газу в районі Владивостока, першу з трьох ліній планується ввести в експлуатацію в 2018 році.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками наради з реалізації проекту «Владивосток-СПГ».

Зокрема учасники наради обговорили питання забезпечення ресурсною базою заводу СПГ у районі Владивостока на довгострокову перспективу. Також була розглянута інформація про прогнозну ємкість ринків у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону для збуту російського скрапленого природного газу.

За підсумками наради затверджені План заходів з реалізації проекту будівництва заводу СПГ і План робіт з підготовки ресурсної бази для проекту.

У лютому 2013 року проект «Владивосток-СПГ» перейшов в інвестиційну стадію реалізації - правління компанії схвалило «Обгрунтування інвестицій у проект будівництва заводу ЗПГ у районі м. Владивостока».

Проект передбачає будівництво на півострові Ломоносова (бухта Перевозна) заводу з виробництва скрапленого природного газу, що складається з трьох технологічних ліній потужністю 5 млн тонн ЗПГ на рік кожна. Перша лінія буде введена в 2018 році. Ресурсною базою для заводу стане газ Сахалінського центру газовидобутку, а також Якутського і Іркутського центрів. Цільовими ринками збуту є країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Як повідомляв УНІАН, державна «Програма створення в Східному Сибіру і на Далекому Сході єдиної системи видобутку, транспортування газу і газопостачання з урахуванням можливого експорту газу на ринки Китаю та інших країн АТР» (Східна газова програма) затверджена у вересні 2007 року наказом Міністерства промисловості та енергетики РФ. «Газпром» призначений Урядом РФ координатором діяльності з реалізації цієї програми.

На Сході Росії створено нові центри газодобування на Сахаліні і Камчатці, розпочато активне формування Якутського центру газовидобутку, на черзі - Іркутський і Красноярський центри.

13 лютого президент РФ Володимир Путін повідомив, що Російська Федерація має намір збільшити виробництво скрапленого природного газу (ЗПГ) і поетапно лібералізувати його експорт.

За словами В.Путіна, частка Росії у світових поставках скрапленого природного газу становить на сьогодні всього 3,6%.