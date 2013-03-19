Україна скоротила первинну переробку нафти на 64%

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-лютому 2013 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 0,5 млн тонн, що на 63,8% менше показника аналогічного періоду 2012 року, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, первинна переробка нафти на вітчизняних НПЗ у лютому 2013 року зменшилася в порівнянні з попереднім місяцем на 63,7%.

Виробництво бензину моторного у країні за перші два місяці 2013 року скоролось в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 63,1% - до 171 тис. тонн, виробництво дизельного палива для транспорту знизилося на 58,8% - до 143 тис. тонн, а мазуту - на 73,9%, до 91,3 тис. тонн.

Як повідомляв раніше УНІАН, нафтопереробні заводи України (НПЗ) у 2012 році скоротили обсяг первинної переробки нафти до 4,3 млн тонн, що на 50,8% менше показника 2011 року.

Продажу населенню бензинів через мережу автозаправних станцій в Україні в лютому 2013 року скоротилися на 0,45% - до 205,3 тис. тонн порівняно з 206,2 тис. тонн у січні. У січні 2013 року продажі бензинів скоротилися порівняно з груднем 2012 року на 17,8% - до 206,2 тис. тонн з 250,8 тис. тонн.

Продажі дизельного палива населенню через мережі АЗС у лютому поточного року збільшилися порівняно з січнем на 4,4% - до 132,7 тис. тонн з 127,1 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні знаходяться шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.