У Харківській області хочуть відкрити філію компанії Shell

Харківська облдержадміністрація веде переговори про створення на території області філії компанії «Шелл».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на директора Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОДА Сергія Авершина.

За його словами, відкриття регіонального представництва компанії «Шелл» дасть змогу збільшити податкові надходження до місцевого бюджету.

«Компанія зареєстрована в Києві. Як ви знаєте, місцеві бюджети формуються за рахунок двох основних платежів. Це податок на доходи фізичних осіб і плата за землю. Зараз ми ведемо серйозні переговори з компанією «Шелл» про відкриття в Харкові філії компанії, щоб тут були оформлені співробітники, і прибутковий податок, який вони платять, залишався на території Харківської області. Ми вже досягли певних успіхів у переговорах, це одне із стратегічних питань для нас», - сказав С.Авершин.

Довідка УНІАН. Договір про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобуток» оновлений 1 вересня 2011 року і передбачає проведення пошуку, розвідки і видобутку вуглеводнів на ліцензійних площах загальною площею близько 1300 кв. км на території Харківської області. Частки «Шелл» і ПАТ «Укргазвидобуток» у даному проекті становлять 50% кожна. «Шелл» є оператором спільної діяльності в рамках договору. Початковий етап пошуково-розвідувальних робіт передбачає буріння декількох пошукових свердловин. Буріння першої пошукової свердловини Біляєвська-400 в рамках проекту почалося в жовтні 2012 року в Первомайському районі Харківської області. Після завершення початкового етапу пошуково-розвідувальних робіт витрати «Шелл» на спільну діяльність можуть досягти $200 млн.

Крім спільної діяльності «Шелл» залучена до двох інших пошуково-розвідувальних проектів в Україні – на Юзівській і Скіфській площах.

У травні 2012 року «Шелл» було оголошено переможцем конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на розробку Юзівської ділянки. Ділянка розташована на території Донецької і Харківської областей і займає 7886 кв. км. 24 січня 2013 року «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Інвестментс (ІV) Б.В.», ТОВ «Надра Юзівська» і Уряд України підписали угоду про розподіл продукції (СРП) на розвідку, розробку і видобуток вуглеводнів на Юзівській ділянці.

У серпні 2012 року група інвесторів (зокрема «Шелл») на чолі з компанією ExxonMobil була обрана переможцем конкурсу на право укладання угоди про розподіл продукції на розробку Скіфської площі на континентальному шельфі Чорного моря.