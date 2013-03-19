Україна в лютому суттєво скоротила обсяг закупівлі газу в Росії

Україна в лютому 2013 року суттєво скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ суттєво скоротився - до 162 мільйонів доларів, тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у вівторок, 19 березня, під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ, у відповідь на прохання кореспондента УНІАН пояснити причини скорочення обсягів оплати.

Прем'єр наголосив, що зниження обсягів закупівлі газу стало можливим у результаті того, що зима була хоча й довгою, але не морозною.

«Зима була дуже складною, незвичайною, але вона, слава Богу, не була морозною, якою була в попередні роки. І тому, природно, ми побачили, що можемо заощадити споживання газу. Навіщо нам його зайвий мати», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що в Україні достатньо запасу газу, який можна використовувати в разі потреби.

«Ми бачимо свій запас, і спокійно можемо частину газу використовувати з наших запасів», - сказав М.Азаров.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перерахувала російському «Газпрому» понад 162 млн доларів США за імпортований у лютому 2013 року природний газ, розрахувавшись у повному обсязі.

Ціна природного газу для компанії в першому кварталі 2013 року становить близько 406 доларів США за 1 тис. куб. м.

Водночас, за даними Державної митної служби, Україна в січні-лютому 2013 року імпортувала газу на загальну суму 2,168 млрд дол. У січні 2013 року країна імпортувала газу на суму 1,105 млрд дол.

Найбільшу суму за імпорт газу «Нафтогаз» заплатив «Газпрому» в лютому 2012 року - 1,3 млрд дол.

У вересні 2012 року «Нафтогаз України» перерахував ВАТ «Газпром» майже 1,056 млрд дол., у жовтні - 1,043 млрд дол., у серпні - майже 890 млн дол., у липні - 930 млн дол., у червні - 1,05 млрд дол., у травні - 648 млн дол.