Росія вважає, що Європа не потрібна в газотранспортному консорціумі з Україною - експерт

Москва. Росія не бачить необхідності участі Європейського Союзу в газотранспортному консорціумі з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні сказав Постійний представник РФ при Європейському Союзі, Надзвичайний і Повноважний Посол Володимир Чижов під час прес-конференції в Москві.

"Щодо консорціуму, то Росія запропонувала Україні двосторонній формат. Я знаю, що раніше була ідея тристороннього консорціуму - за участю європейської сторони. На сьогодні ми не бачимо доданої вартості від включення третьої сторони", - сказав В.Чижов.

Дипломат також підтвердив вагоме значення української ГТС в європейській політиці. "Звичайно, газотранспортна система України - це важлива частина гарантування енергетичної безпеки Європи", - сказав він.

В.Чижов також додав, що незаперечним є і факт необхідності її модернізації.

"Наскільки надійні, наприклад, насоси Сумського заводу, які працюють ще з радянських часів, - це питання до експертів", - сказав він.

За інформацією В.Чижова, Росія готова взяти на себе питання модернізації української ГТС у рамках майбутнього консорціуму.

"Щодо самого проекту модернізації ГТС, то нам він бачиться як предмет діяльності пропонованого двостороннього консорціуму", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ заявив, що Європейський Союз досі не продемонстрував готовність до участі у тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України.

До того ж він наголосив, що на сьогодні питання щодо модернізації ГТС необхідно вирішувати якомога скоріше.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи можна вважати, що рішення про двостороннє консорціумі практично прийнято, М.Азаров сказав: "Рішення буде тоді, коли буде підписана відповідна угода".

Нагадаємо, 14 березня на прес-конференції Президент України Віктор Янукович висловив переконання, що Європа повинна брати участь в модернізації української газотранспортної системи. В.Янукович також наголосив, що Україна повинна гарантувати Європі стабільний транзит газу, і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна буде модернізувати свою ГТС.

Україна не виключає можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.