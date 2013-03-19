Ціна електроенергії для підприємств не повинна перевищувати її експортну вартість - Фірташ

Ціна електроенергії для українських підприємств не повинна перевищувати експортну вартість електрики, заявив у Запоріжжі голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ під час зустрічі з керівниками та власниками понад 200 великих і середніх підприємств, а також керівництвом Запорізької обласної держадміністрації, повідомила УНІАН прес-служба Д.Фірташа.

«Україна експортує електроенергію за цінами, які значно нижчі за ціни для внутрішніх промислових споживачів», - цитує прес-служба слова Д.Фірташа.

У повідомленні також зазначається, що Федерація роботодавців України відстоює в Національній комісії регулювання енергетики позицію, що електрика для внутрішніх виробників повинна продаватися за цінами не вище, ніж на експорт.

«Всі чудово розуміють, яке має значення ціна електроенергії, наприклад, для кольорової металургії. Це питання половини собівартості продукції, питання тисячі робочих місць. Вирішення питання ціни на електроенергію - ключове для української промисловості. Федерація роботодавців України донесе це питання уряду», - йдеться в повідомленні з посиланням на слова Д.Фірташа.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 1 грудня 2012 року Запорізький завод феросплавів був змушений зупинити виробництво через відмову «Енергоринку» знизити тарифи на електроенергію і попередив, що 2013 року підприємству знадобиться 300 млн грн на відновлення виробництва.

Україна за підсумками 2012 року збільшила експорт електроенергії до 9,745 млрд кВт/год., що на 51,5% перевищує показник 2011 року.

Україна за підсумками 2012 року в грошовому виразі експортувала електроенергії в країни ЄС, Молдови і Білорусі на 574,819 млн дол.

Основним експортером української електроенергії в 2011-2012 роках є компанії "ДТЕК Східенерго" і "ДТЕК Пауер Трейд". У 2013 році, як і в попередні два роки, "ДТЕК" отримав монопольне право експорту електроенергії до країн Європи.

Дмитро Фірташ - український бізнесмен, власник Group DF, що об'єднує хімічні та газопостачальні активи.