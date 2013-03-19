Другу чергу Дністровської ГАЕС здадуть у поточному році - Азаров

Другу чергу Дністровської гідроакумулюючої електростанції здадуть в поточному році, повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров у вівторок, 19 березня, під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зокрема сказав: «Цього року здамо другу чергу». До того ж М.Азаров зазначив, що кошти, необхідні для введення в експлуатацію другої черги ГАЕС, закладені до бюджету.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2013 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), передбачила в тарифі державного оператора гідроелектростанцій «Укргідроенерго» 698 млн. грн на добудову Дністровської гідроакумулюючої електростанції.

«Укргідроенерго» планувала завершити будівництво першої черги ДГАЕС у складі 3 гідроагрегатів до 2014 року.

Генеральним підрядчиком добудови першої черги виступає Науково-виробниче об'єднання "Укргідроенергобуд" (м. Київ).

Довідка УНІАН. Дністровська гідроакумулююча електростанція (ДГАЕС), що будується на річці Дністер, має проектну електричну потужність 2 268 МВт у генераторному режимі і 2 947 МВт у насосному режимі. Проект станції передбачає встановлення 7 гідроагрегатів.

Проектна потужність першої черги станції становить 972 МВт (3 гідроагрегати по 324 МВт) у генераторному режимі та 1 263 МВт у насосному.

22 грудня 2009 року "Укргідроенерго" запустила в дослідно-промислову експлуатацію 1-й гідроагрегат Дністровської ГАЕС.