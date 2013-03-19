Газові контракти України з Росією не можна опротестувати в суді, заявив Азаров

Газові контракти України з Росією не містять юридичних зачіпок для їх опротестування в суді. Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав під час зустрічі із заступником Державного секретаря США Венді Шерман.

“Мені іноді ставлять запитання, а чому б його (контракт - УНІАН) через суд не розірвати? Ми б це давним-давно зробили, якби в контракті містилася хоча б найменша юридична зачіпка, найменше юридичне обгрунтування розірвання цього контракту. Але немає такого юридичного обгрунтування. Договір абсолютно безправний для України”, - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що важко уявити, щоб глава уряду дозволив таке.

“Проте, це так. У мене, повірте, буває бажання просто розірвати як клаптик паперу й викинути, але я чудово розумію, що після цього можуть бути наслідки”, - сказав прем'єр-міністр.

За словами М.Азарова, вже три роки Україна платить кабальну ціну за газовими контрактами й, на думку прем'єр-міністра, майже безкоштовно прокачує російський газ до країн Європейського Союзу.

“Але зараз ми нарешті наблизилися до того моменту, коли, напевно, ми з Росією домовимося”, - підкреслив М.Азаров.

Водночас він зазначив, що Європейський Союз також не допоміг Україні добитися прогресу в переговорах із Росією про зниження ціни на газ і сприяв будівництву газопроводів «Північний потік», а також почав будівництво «Південного потоку» в обхід України.

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Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький розраховує, що Україні вдасться домовитися з Росією про зниження ціни на газ цього року.

Україна не виключає можливості передачі в оренду ГТС в рамках створення консорціуму з її управління. Поки розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

Прем'єр-міністр України М.Азаров під час прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ 19 березня заявив, що Європейський Союз досі не продемонстрував готовність до участі у тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася порівняно з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.