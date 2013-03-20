В Україні можуть продовжити мораторій на банкрутство енергетичних підприємств

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України підтримує внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі», якими продовжується дія захисного механізму від примусового стягнення боргів і банкрутства стратегічних підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

"Міністерство енергетики і вугільної промисловості України підтримує законодавчу ініціативу народного депутата України Павла Коржа про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі» (реєстраційний №1175)", - йдеться у повідомленні.

Зазначеним документом передбачено продовження терміну дії процедури погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу до 1 січня 2014 року (замість 1 січня 2013 року, як це передбачено чинною нормою закону №2711). Погашатися має заборгованість, яка утворилася станом на 1 січня 2011 року, а не на 1 січня 2007 року, як це передбачено діючою нормою закону.

Ухвалення документа дасть змогу на законодавчому рівні продовжити дію захисного механізму від примусового стягнення боргів і банкрутства стратегічних підприємств паливно-енергетичного комплексу, сприяти зменшенню соціальної напруги і нормалізації ситуації в галузі, вважають в Міненерго.

У комітетах і на пленарних засіданнях Верховної Ради України законопроект супроводжуватиме заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Сергій Чех.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2013 року суди відкрили справи про банкрутство близько дев'яти обласних підприємств з газопостачання і газифікації. Кредитори облгазів скористалися тимчасовою відсутністю заборони на банкрутство підприємств ПЕК, аби добитися від компаній повернення боргів.

Подання позову з вимогою про банкрутство до енергетичних підприємств стало можливим у зв'язку з тим, що Верховна Рада нового скликання поки що не продовжила дію Закону "Про заходи, спрямовані на забезпечення стабільного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Держпідприємству НАЕК «Енергоатом» на даний момент необхідно здійснити погашення критичної кредиторської заборгованості у розмірі 568 млн. грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.