«Нафтогаз» викупить у «Дельта Банку» ОВДП на 525 млн грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у «Дельта Банку» на суму 525,445 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, ОВДП реалізуються одним лотом за процедурою закупівлі в одного учасника. Дата акцепту - 19 березня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2009 року Кабінет Міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд грн за рахунок коштів стабілізаційного фонду, одержаних від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.

«Нафтогаз» згодом почав продавати облігації або укладати угоди РЕПО з банками, що дозволило йому сплатити закупівлю російського газу.

Кабмін своєю постановою від 9 січня ц.р. схвалив збільшення статутного капіталу «Нафтогазу України» на 8 млрд грн у 2013 році за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

У січні 2013 року «Нафтогаз» викупив облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у «Дельта Банку» на загальну суму 840,655 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Дельта Банк» зареєстровано 9 лютого 2006 року. На 1 січня 2012 р. основними акціонерами банку були: Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.