Фірташ: Україна зможе виграти Стокгольмський арбітраж про недобір газу

Український бізнесмен Дмитро Фірташ вважає, що Україна зможе виграти Стокгольмський арбітраж у разі подання Росією позову про недобір газу, мінімальний об'єм купівлі якого зафіксовано у контрактах, підписаних на початку 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Фірташ заявив журналістам під час перебування на титаномагнієвому заводі у Запоріжжі.

«Чи є гарантії, що Україна не програє суд у Стокгольмі? Напевно, немає. Такого сказати не можна. Я думаю, на 80-90%, що Україна виграє, це моя точка зору», - заявив Д.Фірташ.

Він також зазначив, що вважає за правильне рішення держави недобирати газ. «Я вважаю, що рішення було ухвалене правильне. Підземні сховища газу переповнені, дівати газ нікуди, - відзначив Д.Фірташ. - А все, що віддаємо «Газпрому», це те, що забираємо з бюджету, із зарплат, з доріг».

Д.Фірташ також нагадав, що обсяг внутрішнього споживання газу в Україні не відповідає тому, що прописано в газових контрактах 2009 року. «Як можна було підписуватися на 44 млрд з купівлі газу, коли усередині країни немає такого споживання», - заявив Д.Фірташ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ц.р. НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала у 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний об'єм газу, до якого може бути застосована умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. Водночас українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівель газу.

6 лютого ц.р. Президент України В.Янукович заявив, що Україна вважає спірним виставлений “Газпромом” рахунок за газ на 7 мільярдів доларів і готова вести переговори з цього питання.

Як відзначив Президент, всі санкції були висунуті Україні на підставі угоди, яку підписав уряд Юлії Тимошенко. За його словами, ці санкції не відповідають ринковим відносинам суб'єктів господарювання.

19 березня ц.р. під час зустрічі із заступником Державного секретаря США Венді Шерман прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що газові контракти України з Росією не містять юридичних зачіпок для їх опротестування в суді. За словами М.Азарова, вже три роки Україна платить кабальну ціну за газовими контрактами і, на думку прем'єр-міністра, майже безкоштовно прокачує російський газ до країн Європейського Союзу. Проте зараз Україна «нарешті наблизилися» до того моменту, коли вдасться домовитися з російською стороною за ціну на газ.

Водночас директор юридичної компанії «Lions Litigate» Станіслав Батрин і голова громадської організації «Українське юридичне товариство» Олег Березюк, виступаючи на прес-конференції в УНІАН 19 березня, заявили, що Україна може виграти Стокгольмський арбітражний суд у разі подання НАК "Нафтогаз" позову проти російського газового монополіста "Газпрому" з вимогою розірвати укладений у січні 2009 року контракт на поставки газу.