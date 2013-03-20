Європа має намір до 2020 року генерувати з вітру і сонця 40% електроенергії - експерт

Європа продовжить розвивати поновлювані джерела енергії, поставивши за мету до 2020 року з їх допомогою генерувати 40% електроенергії, паралельно скорочуючи використання вугілля.

Про це сказано в переданому УНІАН повідомленні з посиланням на заяву глави департаменту European Coal, European Climate Foundation Метта Філліпса.

"До 2020-го року в Європі 40% електроенергії буде вироблятися з поновлюваних джерел енергії. А до 2050-го року на поновлювані джерела енергії припадатиме 80-90%", - сказав експерт під час конференції "Україна - погляд зсередини: майбутня роль в енергетичній безпеці Європи", яка пройшла у Відні у вівторок.

За його словами, в Європі зараз відбувається структуризація ринку відновлюваної енергетики, яку її противники намагаються представити як згортання програм розвитку галузі. Однак це не так.

М.Філліпс зазначив, що нарощування обсягів споживання вугілля для виробництва електроенергії в Європі носить короткостроковий характер. У довгостроковій перспективі використання вугілля для генерації електроенергії буде скорочуватися. "Вугілля на сьогодні генерує 25% електроенергії ЄС. Але до 2030-го року, за нашими прогнозами, на вугілля припадатиме 5% генерації електроенергії. Ми зараз переживаємо промислову революцію навпаки в тому, що стосується видобутку вугілля", - сказав він.

"Україні обов'язково потрібно задуматися над тим, як вона контролюватиме і обмежуватиме викиди CO2. Надалі, багато компаній в Європі переходитимуть на поновлювані джерела енергії. І конкуренція з точки зору промисловості і бажання декарбонізувати Європу зростатиме", - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, Україна до 2030 року має намір досягти 15% участі відновлюваних джерел енергії в енергобалансі країни.

За словами голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Миколи Пашкевича, вироблення електроенергії з відновлюваних джерел у 2012 році очікується на рівні 1,1 млрд КВт/год.

В середині липня 2012 року Кабінет Міністрів України схвалив реалізацію проектів у сфері альтернативної енергетики в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, дозволивши, зокрема, розміщувати там вітрові та сонячні електростанціі.

Наприкінці листопада цього року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії».