«Газпром» і чеська MND побудують найбільше в Чехії підземне сховище газу

Москва. Російський газовий монополіст «Газпром» і чеська Група MND мають намір побудувати нове підземне сховище газу (ПСГ) у Чехії (Дамборжіце, Південна Моравія), яке стане одним із найпотужніших у країні.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації компанії «Газпром», 20 березня в Празі заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр Медведєв і голова Ради Директорів Групи MND Карел Комарек підписали угоду про будівництво ПСГ.

Початок будівництва заплановано на 2014 рік, введення в експлуатацію заплановане на 2016 рік. ПСГ матиме активний обсяг газу 448 млн куб. м, і стане одним з найбільших подібних об'єктів у Чеській Республіці. Інвестиції у створення ПСГ будуть виділені компаніями в рівних частках і становитимуть близько 128 млн дол. США.

«Інвестиції в будівництво підземного сховища газу - це ще один крок на шляху підвищення якості нашої співпраці. Збільшення надійності поставок природного газу до Європи є нашою довгостроковою стратегією і розширення потужностей в галузі підземного зберігання газу - важливий її елемент», - сказав О.Медведєв.

«У майбутньому ми плануємо нові спільні проекти не тільки на території Чеської Республіки, але також у Європі та Російській Федерації», - зазначив К.Комарек.

Група MND, що входить до інвестиційної групи KKCG, є найбільшою нафтогазовидобувною компанією у Чеській Республіці, що спеціалізується на розвідці та експлуатації нафтових і газових родовищ, а також на будівництві та експлуатації підземних сховищ газу. Крім Чеської Республіки група MND представлена ​​в багатьох країнах Європи, в регіоні Близького і Середнього Сходу, в Північній Африці і країнах СНД.

Довідка УНІАН. В Україні транспортуванням і зберіганням газу займається компанія «Укртрансгаз», яка експлуатує 12 ПСГ загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.