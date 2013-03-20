Янукович готовий і надалі співпрацювати зі США в питаннях ядерної безпеки

Україна готова й надалі плідно співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки в питаннях ядерної безпеки та нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі із заступником Держсекретаря США з політичних питань Венді Шерман, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми готові й надалі плідно співпрацювати в питаннях ядерної безпеки і нерозповсюдження ядерних матеріалів. Така співпраця демонструє надійний характер українсько-американського партнерства», - сказав він.

В.Янукович також повідомив, що найближчим часом він разом із послом США в Україні Джоном Теффтом візьме участь у відкритті заводу з утилізації порожніх корпусів двигунів міжконтинентальних балістичних ракет у Павлограді.

Глава держави відзначив успішну співпрацю України та США щодо вивезення з території України запасів високозбагаченого урану. «Зараз займаємося впровадженням новітньої технології, яка б замінила високозбагачений уран на низькозбагачений», - зазначив Президент.

Як нагадали до того ж у прес-службі, 12 квітня 2010 року під час зустрічі Президента України Віктора Януковича з Президентом США Бараком Обамою в рамках Саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні була досягнута домовленість про вивезення з території України наявних запасів високозбагаченого урану в обмін на фінансову і технологічну компенсацію (обсягом понад 60 млн дол.).

У серпні 2011 року Президент США в листі на адресу Президента України зазначив, що США залишаються відданими зобов’язанням щодо введення в Україні в експлуатацію ядерної установки - джерела нейтронів на базі Харківського фізико-технічного інституту, не пізніше квітня 2014 року.

За сприяння США триває утилізація твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22 (SS-24). Цей процес було активізовано за результатами двосторонніх домовленостей під час Вашингтонського та Сеульського самітів з питань ядерної безпеки у 2010 та 2012 роках. Зокрема у травні 2012 року на Павлоградському хімічному заводі завершено роботи з утилізації твердого палива з найбільш небезпечних ракетних двигунів третього ступеня. Тривають роботи з вилучення палива з двигунів другого ступеня. На завершальній стадії перебуває проект з будівництва об’єкта з утилізації порожніх корпусів двигунів.