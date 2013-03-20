У Варшаві відбудеться українсько-польська конференція щодо сланцевого газу

11 квітня у Варшаві відбудеться спільна Українсько-Польська конференція, присвячена тематиці видобутку в Україні та Польщі сланцевого газу і співробітництва в цій галузі двох країн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, захід відбудеться під егідою Українсько-Польської господарчої палати та за підтримки Міністерства закордонних справ та Міністерства економіки Польщі.

На конференції за участю відповідних експертів, фахівців, практиків, представників державних органів та органів місцевого самоврядування, бізнесу та інших зацікавлених осіб планується обговорити низку актуальних питань у контексті розвитку паливно-енергетичного комплексу двох країн.

Захід відбудеться у рамках Українсько-Польського клубу, який було започатковано 6 березня 2013 року в рамках “Українського дня” на Варшавській фондовій біржі.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення УРП на Юзівській (Донецька та Харківська області) та Олеській (Львівська область та Івано-Франківська області) площах із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р. переможцем конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.

17 січня 2013 року Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якого розташована на території області.

Останнім часом у Харкові та кількох районах області, а також у Донецьку пройшли акції протесту проти видобутку сланцевого газу на сході України.