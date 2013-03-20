«Нафтогаз» вимагає в суді від «Укртрансгазу» 5 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у судовому порядку вимагає від компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, повернення 5,145 млрд грн.

Про це йдеться у документі, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, позов подано до Господарського суду Києва, розгляд справи призначено на 8 квітня 2013 року.

Розглянувши позовну заяву від компанії «Нафтогаз України» до ПАТ «Укртрансгаз» про стягнення 5,145 млрд грн, суд визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду. Проте деталі справи не розкриваються.

Довідка УНІАН. 100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» - створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.