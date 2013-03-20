Україна збільшила ренту на транзит нафти трубопроводом «Дружба» на 17,6%

Україна з січня 2013 року збільшила ставку рентної плати за транспортування нафти українською ділянкою нафтопроводу «Дружба» на 17,6% - до 5,29 грн за тонну.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"З січня 2013 року коригуючий коефіцієнт, що вживається до ставки рентної плати на транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами за маршрутом "Держкордон Республіки Білорусь/України (32 км нафтопроводу "Мозир - Броди - Ужгород") - Держкордон України/Словаччини (Угорської Республіки)", становить 1,1761", - йдеться в повідомленні.

Згідно з Податковим кодексом, коригування рентної плати здійснюється при зміні тарифу на транзит нафти. З 1 січня Україна підвищила тариф на транзит російської нафти на 8,5% - до 8,35 євро за тонну.

Як повідомляв УНІАН, тариф на транзит нафти з Російської Федерації через Україну нафтопроводом «Дружба» до країн Європейського Союзу з 1 січня 2013 року збільшився на 8,4% - до 8,35 євро за тонну з 7,7 євро за тонну.

Транзит нафти територією України до країн ЄС у 2012 році скоротився порівняно з 2011 роком на 18,1% – до 14,557 млн тонн.