«Укртрансгаз» не згоден із п'ятимільярдним позовом «Нафтогазу»

Компанія «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, не згодна із заявленими позовними вимогами на суму 5,145 млрд грн від Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і розраховує на мирне вирішення цього питання.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив керівник прес-служби «Укртрансгазу» Михайло Кухар.

"Ми не згодні із заявленими позовними вимогами. Як відомо, у НАК «Нафтогаз України» і ПАТ «Укртрансгаз» існують щодо один одного взаємні фінансові зобов'язання. Ми ведемо переговори з НАК "Нафтогаз України" і сподіваємося на мирне вирішення цього питання", - повідомив прес-секретар компанії, відмовившись уточнити, яку саме суму зустрічних фінансових претензій має "Укртрансгаз" до "Нафтогазу".

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» в судовому порядку вимагає від компанії «Укртрансгаз» повернення 5,145 млрд грн.

Розглянувши позовну заяву компанії «Нафтогаз України» до «Укртрансгазу» про стягнення 5,145 млрд грн, суд визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду. Деталі справи не розкриваються.

Довідка УНІАН. 100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.