Фірташ продовжує вивчати можливість придбання Херсонського НПЗ

Бізнесмен Дмитро Фірташ, якому не вдалося завершити операцію з купівлі Лисичанського нафтопереробного заводу, вивчає можливість придбання «Херсонського нафтопереробного заводу», підконтрольного групі «Континіум» на чолі з Ігорем Єремеєвим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Фірташ заявив журналістам 19 березня на титано-магнієвому заводі в Запоріжжі.

«Херсонський НПЗ - це один з альтернативних джерел, яким ми будемо займатися, і ми з Ігорем Єремеєвим розмовляли», - сказав Д.Фірташ.

Він також зазначив, що в Херсоні у підприємства можуть виникнути проблеми з транспортуванням продукції, при цьому виникне необхідність вкласти додаткові кошти у створення інфраструктури - прокладку труб до НПЗ, будівництва нового цеху та розширення території заводу на 30-40 га землі.

«Херсон - це хороший завод, який можна було б робити, але в нього є проблеми з транспортуванням», - уточнив Д.Фірташ.

Бізнесмен пояснив, що знову звернути увагу на Херсонський НПЗ його змусила невдача з купівлею Лисичанського НПЗ через поглинання TNK BP російською компанією "Роснафта".

«Ми не готові сказати, що ми трохи засмучені, але ми вже думали, що це вирішили»,- зазначив Д.Фірташ, додавши, що операція з купівлі повинна була завершитися ще до листопада минулого року.

Як повідомляв УНІАН, з вересня минулого року російсько-британська ТНК-ВР вела переговори з декількома претендентами про продаж Лисичанського нафтопереробного заводу на Україні, що зупинився в березні 2012 року.

Одним із претендентів на покупку Лисичанського НПЗ називали українського бізнесмена Дмитра Фірташа (власника Group DF, що об'єднує хімічні та газопостачальні активи).

Однак у лютому 2013 року найбільша російська нафтова компанії «НК «Роснафта» купила ТНК-ВР. На початку цього року президент компанії «Роснафта» Ігор Сєчін повідомив, що закриття угод з купівлі компанії ТНК-BP завершиться на початку другого кварталу нинішнього року. При цьому в компанії «Роснафта» поки ще не готові відмовлятися від Лисичанського НПЗ.

У березні на брифінгу в Кабміні, міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький зазначив, що Україна веде переговори з власником Лисичанського нафтопереробного заводу - російською державною компанією «Роснафта» - про відновлення роботи заводу, який простоює з весни 2012 року.

Херсонський НПЗ заснований в 1938 р., контролюється групою «Континіум». У 2005 р. завод зупинили на реконструкцію. На момент зупинки технологічне обладнання Херсонського НПЗ забезпечувало глибину переробки сирої нафти близько 48%. Вихід світлих нафтопродуктів становив близько 45%.

Лисичанський НПЗ у 2011 р. збільшив переробку нафтової сировини на 2,8% у порівнянні з 2010 р. - до 4,95 млн т. Випуск бензинів зріс на 11,9% - до 1,48 млн т, дизпалива - на 10% , до 1,43 млн т.

Загальна потужність Лисичанського НПЗ на сьогодні дозволяє переробляти нафтову сировину в обсязі близько 8 млн тонн на рік. З березня 2012 р. завод зупинений. За заявами топ-менеджменту ТНК-ВР, підприємство припинило переробку у зв'язку із збитковістю.