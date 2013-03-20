Мінекономрозвитку вибрало чотири біржі для торгівлі вугіллям

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відібрало чотири біржі для торгівлі вугіллям, повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, до переліку товарних бірж, на яких здійснюватиметься торгівля вугільною продукцією включені: «Українська енергетична біржа», «Українська універсальна біржа», товарна біржа «Катеринославська», товарна біржа «INNEX».

«Мінекономрозвитку України розглянуло результати проведення тестових електронних торгів вугільною продукцією товарними біржами, які повідомили про проведення таких торгів відповідно до пункту 2.15 Конкурсних вимог з відбору товарних бірж (електронних біржових майданчиків) для організації та проведення електронних біржових торгів з купівлі-продажу вугільної продукції, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 19 червня 2012 № 723, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 за № 1073/21385»,- сказано в повідомленні.

«Про проведення тестових електронних торгів вугільною продукцією повідомили шість товарних бірж-переможців конкурсу з відбору бірж (електронних біржових майданчиків) для організації та проведення електронних біржових торгів з купівлі-продажу вугільної продукції», - зазначено в повідомленні.

Так у повідомленні міністерства зазначається, що для продажу на електронних біржових торгах було запропоновано 8 марок вугільної продукції. У покупців мали попит 3 марки вугілля: пісне (П), жирне рядовий (ЖР) і антрацит горіх (АТ). Коливання ціни продажу за 1 тонну зафіксовано по одній марці вугілля - пісне (П): max - 576 грн, мin - 540 грн.

«За результатами моніторингу інформації з 6-ти товарних бірж, на яких виставлялися заявки, на 4-х було укладено біржові угоди», - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня 2012 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України визначило переможців конкурсу з відбору бірж для торгівлі вугіллям.

Переможцями конкурсу стали біржа «Перспектива-Коммодити», «Українська енергетична біржа», «Українська універсальна біржа», «Київська агропромислова біржа», товарна біржа «Катеринославська», «Донецька товарна біржа», товарна біржа «INNEX» і «Контрактовий дім «МВБ».

Критеріями для відбору бірж є зареєстрований і сплачений статутний капітал, технічні можливості торговельних систем і програмно-апаратних комплексів, досвід роботи біржі, розмір плати за послуги.

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 1070-р від 26 жовтня 2011 схвалив Концепцію переходу на біржову форму продажу вугілля.

У документі наголошується, що існуюча модель ринку реалізації вугілля через єдиного державного оператора держпідприємство «Вугілля України» зіграла позитивну роль на перехідному етапі, у цей час призводить до зниження інвестиційної привабливості вугільної галузі у зв'язку з непрозорістю ціноутворення і регулюванням збуту.

А втім, перехід до біржової моделі торгівлі насамперед енергетичним вугіллям сприятиме створенню прозорого ринку вугільної продукції в Україні та впровадженню ринкового механізму ціноутворення на основі реального балансу попиту та пропозиції.

Згідно з концепцією, держава в особі профільного міністерства планує здійснювати контроль над біржовими торгами. Зокрема Міністерство енергетики та вугільної промисловості встановлюватиме допустимі коридори коливання котирувань енергетичного вугілля за марочної приналежності, формувати кваліфікаційні вимоги до учасників торгів, а також контролювати дотримання учасниками і біржею встановлених правил.

Згідно з Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр., розробленою Комітетом з економічних реформ при Президентові України, до кінця 2012 року планується ліквідувати ДП «Вугілля України».