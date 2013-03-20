Найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК залучив 107 млн ​​євро у Landesbank Berlin (Німеччина) для будівництва першого етапу Ботієвської вітроелектростанції.

Про це повідомила прес-служба холдингу.

«Кредит для будівництва першого етапу найбільшої ВЕС в Україні в сумі 107 млн ​​євро був наданий Landesbank Berlin (Німеччина) з покриттям ризиків EKF (Експортно-кредитне агентство (ЕКА) Данії, країни-виробника вітряних турбін першої черги Vestas)», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, гарантами та поручителями за угодою виступили підприємства групи ДТЕК, а термін кредитування становить 10 років з пільговим періодом - один рік на доставку і установку вітротурбін.

«Усього в першій черзі Ботієвської ВЕС було встановлено 30 вітротурбін Vestas V112-3, 0 MW», - зазначено в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що перша черга Ботієвської ВЕС входить до ТОП-20 найбільших вітроелектростанцій Центральної та Східної Європи.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці 2011 року ТОВ «Вінд Пауер», що входить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК, приступило до реалізації проекту будівництва вітроелектростанції прогнозної потужністю 200 МВт на Ботієвської майданчику (Запорізька обл.).

ДТЕК планує вкласти 1,85 млрд євро в будівництво вітропарків «ДТЕК Приазовський» (Запорізька обл.) та «ДТЕК Мангуш» (Донецька обл.) до 2018 року.

«ДТЕК Приазовський» складатиметься з трьох майданчиків: Ботієвської, Приморської і Бердянської. Загальна потужність вітропарку - 500 МВт, Ботієвського майданчика - 200 МВт, Приморського і Бердянського - по 150 МВт.

ДТЕК - приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову.

Vestas Wind Systems A/S - один з найбільших у світі виробників вітрогенераторів.