Ціни на нафту знижуються на статданих зі США щодо запасів сировини

На світових торгах у четвер, 21 березня, ціни на нафту знижуються після зростання на 1% в середу на статданих зі США про значне скорочення запасів сировини.

Зокрема, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже впала на 0,06 долара, або на 0,04%, - до 108,68 долара за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,25 долара, або на 0,25%, - до 93,27 долара за барель, передає Bloomberg.

Комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 15 березня, знизилися на 1,2 мільйона барелів, або на 0,3%, - до 382,7 мільйона барелів.

Тривалого скорочення котирувань аналітики не очікують - опубліковані в Китаї дані з ділової активності в обробній промисловості за березень перевершили очікування. Індекс PMI зріс до 51,7 пункту з 50,4 пункту в лютому, в той час як очікувалося скромніше зростання.