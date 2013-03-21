«Газпром» може змінити політику збуту через вихід США на газовий ринок Європи, заявило РІА «Новини» джерело в російському уряді.

Співрозмовник нагадав, що питання «встановлення цін не є компетенцією Євросоюзу, контрактація відбувається на рівні господарюючих суб'єктів». При цьому джерело зазначило, що «багато компаній за умовами нинішньої формули розрахунку ціни на газ «бери або плати» іноді незадоволені ціновою політикою «Газпрому», передає «Газета.Ru» з посиланням на РІА "Новини".

«Цілком очевидно, що з появою на газовому ринку, принаймні СПГ, нових гравців в осяжній середньостроковій перспективі, якими, як ми можемо припустити, стануть США, звичайно, політика збуту «Газпрому» має зазнати якихось змін. Але не знаю, в який бік», - сказало джерело.

При цьому співбесідник підкреслив, що ЄС висловлює невдоволення «через нібито використання «Газпромом» свого монопольного становища як постачальника газу». «Тому вони хочуть розбити цю монополію і імплементацією третього енергетичного пакету, і різними переслідуваннями, які були і минулого року, і позаминулого», - сказало джерело.

«Якщо нам будуть говорити - ми їм будемо відповідати настільки ж завзято, що ми незадоволені, наприклад, нетарифними та іншими обмеженнями під час просування на європейський ринок нашої продукції атомної промисловості, тепловиділяючих елементів і так далі», - підкреслило джерело.

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