Залишки газу в підземних сховищах на 1 березня становили 9,3 млрд куб. м

Залишки природного газу в підземних сховищах (ПСГ) компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, за станом на 1 березня 2013 року становили 9,3 млрд куб. м, що на 3% менше показника за аналогічну дату минулого року, повідомляє прес-служба компанії.

«Всього за опалювальний період з підземних сховищ газу було відібрано близько 11 млрд куб. м блакитного палива, що відповідає показникам аналогічного періоду 2012 року», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, компанія «Укртрансгаз» почала відбирати природний газ з ПСГ згідно з планом-графіком з 1 жовтня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Укртрансгаз» напередодні осінньо-зимового періоду накопичила в підземних сховищах майже 20 млрд куб. м газу.

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. ПСГ є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.