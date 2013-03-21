В Європейському енергоспівтоваристві радять Україні думати про себе, а не про Росію

Офіційних сигналів про можливий вихід України з Європейського енергетичного співтовариства від Києва не надходило.

Про це в коментарі УНІАН заявив голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські.

“Були деякі неофіційні сигнали, але офіційно ніколи”, - сказав Я.Томбінські.

До того ж він зазначив, що, аналізуючи необхідність членства України в Європейському енергоспівтоваристві, необхідно виходити з інтересів Києва, а не Росії й зокрема “Газпрому”.

“Питання полягає в тому, щоб визначити, що краще Україні, а не “Газпрому”, - сказав Я.Томбінські.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого 2013 року на прес-конференції у Вільнюсі Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна не задоволена співпрацею з Енергетичним співтовариством. Зокрема він зазначив, що за три роки свого членства в цій організації Україна не отримала навіть співчуття в питаннях газових відносин з Росією.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 21 березня заявив, що Україна повинна гарантувати дотримання інтересів Росії при участі в газовому консорціумі, що потребуватиме відмови від приєднання до енергетичних правил ЄС.

Д.Медведєв наголосив, що, альянс між Росією та Україною може бути лише за умови виходу України з цілої низки відповідних інститутів, включаючи договір про приєднання до Енергетичного союзу.

«Не цікаво, будь ласка, отже, ми розвиватимемося своїм шляхом, а Україна може залишатися в будь-яких міжнародних угодах, це її суверенне право. Але якщо ми про щось домовляємося, ми повинні забезпечити свої інтереси. Переговори на цю тему тривають, наші українські колеги нам періодично посилають сигнали, але далі цих сигналів поки процес не йде. Поживемо – побачимо», - повідомив Д.Медведєв.