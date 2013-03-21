На Чорнобильську АЕС цього року виділять 728 млн грн

Кабінет Міністрів України у 2013 році направить на заходи зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему 728,271 млн грн.

Про це йдеться у постанові уряду №166 від 20 березня 2013 року.

Згідно з документом, на підтримання у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива буде направлено 488,467 млн грн.

На виведення з експлуатації і частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків - 19,26 млн грн.

На здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що забезпечують життєдіяльність Чорнобильської АЕС, забезпечення контролю за станом ядерної і радіаційної безпеки Кабмін направить 149,58 млн грн.

На створення на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури для поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами у 2013 році передбачено 52,553 млн грн.

На звільнення від ядерного палива енергоблоків у 2013 році передбачено 15,576 млн грн.

На розробку проектів, необхідних для припинення експлуатації Чорнобильської АЕС, у 2013 році уряд передбачив 2,835 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого о 14.03 на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої крівлі машинного залу енергоблоку №4 у приміщеннях, які не обслуговуються. Площа руйнування становила близько 600 кв м.

Наприкінці лютого Чорнобильська АЕС назвала причиною інциденту дію кількох сукупних чинників, зокрема неміцність конструкцій, які зазнали значних руйнувань під час аварії 1986 року.

Завершення робіт з будівництва об'єкту «Укриття» на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС планується до 2015 року. Вартість спорудження оцінюється в 980 млн євро, при цьому в контрактах з концерном «Новарка» зафіксована сума 935 млн євро.