«Нафтогаз» зменшив кредитний портфель на 2,4 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з 1 січня 2013 року скоротила кредитний портфель на 2,4 млрд грн, повідомляє прес-служба компанії.

«Слід зазначити, що подібне зменшення вдалося забезпечити за рахунок економії природного газу у всіх напрямках діяльності компанії, закупівлі менших обсягів природного газу та своєчасного погашення кредитних зобов'язань», - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перерахувала російському «Газпрому» понад 162 млн доларів США за імпортований у лютому 2013 року природний газ, тоді як у лютому минулого року сума становила 1,3 млрд дол.

Компанія «Нафтогаз України» в судовому порядку вимагає від компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, повернення 5,145 млрд грн. Розгляд справи призначено на 8 квітня 2013 року. Зі свого боку, «Укртрансгаз» не згоден з пред'явленим позовом.

«Нафтогаз України» отримала в 2011 році чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 10,535 млрд грн, а за 2010 рік компанія отримала чистий збиток за МСФЗ у розмірі 12,155 млдр грн.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.