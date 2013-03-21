Парламент відхилив закон про розвиток виробництва біопалива

Верховна Рада за пропозицією Президента України відхилила Закон України "Про розвиток виробництва та споживання біологічних палив".

Як передає кореспондент УНІАН, за пропозицію Президента відхилити даний закон проголосували лише 143 народні депутати (при потрібних 226 голосах) із 374 зареєстрованих в сесійній залі.

Після цього депутати не змогли подолати вето Президента. За це проголосували 113 народних депутатів із 375 зареєстрованих у сесійній залі.

В результаті закон вважається відхиленим.

Президент України зазначив, що базові терміни, які вживаються у прийнятому законі, не узгоджуються з іншими положеннями цього ж Закону, з нормами інших законодавчих актів, які регулюють відносини у сфері виробництва і споживання біопалив, та положеннями Директиви Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 2003/30/ЄС від 8 травня 2003 року щодо стимулювання використання біопалива та інших видів відновлюваного палива для потреб транспорту.

У пропозиціях Президента наголошується, що запровадження обов’язкової ідентифікації біопалива з метою визначення його належності до біологічного поряд з передбаченим Законом України “Про альтернативні види палива” визначенням належності палива до альтернативного суперечить завданням дерегуляції підприємницької діяльності як одного з основних напрямів впроваджуваних економічних реформ.

Крім того, глава держави наголошує, що всупереч вимогам Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, за яким органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, мають установлюватися виключно законом, Закон, що надійшов на підпис, органу, який уповноважений здійснювати ідентифікацію палива, не визначає, проте передбачає лише визначення порядку видачі документів про ідентифікацію палива актом Кабінету Міністрів України.

Водночас положення закону щодо визначення механізму державного регулювання виробництва та споживання біопалив, що виробляються в Україні, не узгоджуються з Конституцією України та Бюджетним кодексом України.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про розвиток виробництва та споживання біологічних палив".

Згідно з законом, держава забезпечує розвиток виробництва і споживання біопалив шляхом реалізації організаційно-економічних заходів щодо стимулювання виробництва та споживання біопалив, визначених цим законом та іншими законодавчими актами.

Для здійснення експортно-імпортних операцій видами біопалив надаються коди УКТ ЗЕД у порядку, визначеному законодавством.

Виробництво біоетанолу на спиртових заводах, що виробляють спирт етиловий, цим законом було заборонено. Також було заборонено зберігання та промислове використання спирту етилового на заводах з виробництва біоетанолу, крім спирту етилового-сирцю, що є сировиною для виробництва біоетанолу, в установленому законодавством порядку.