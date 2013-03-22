Ціни на нафту ростуть на тлі ситуації на Кіпрі

На світових торгах у п'ятницю, 22 березня, ціни на нафту ростуть після зниження напередодні на тлі проблем Кіпру, що збереглися.

Так, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже піднялася на 0,22 долара, або 0,17%, - до 107,65 долара за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,12 долара, або 0,18%, - до 92,62 долара за барель, передає Bloomberg.

Кіпрський парламент відклав на п'ятницю, 22 березня, голосування щодо фінансової допомоги від Євросоюзу, без якої острівній державі загрожує дефолт. Законопроекти припускають гарантії за вкладами до 100 тисяч євро. Раніше намір Кіпру "оподаткувати" усі депозити викликало паніку серед вкладників.

Слабкість економіки країни спонукала міжнародне рейтингове агентство S&P у ніч на п'ятницю знизити суверенний кредитний рейтинг Кіпру на одну сходинку - до "CCC" з негативним прогнозом.

Крім того, учасники ринку враховують опубліковану в четвер доповідь Американського інституту нафти, згідно з яким загальні поставки бензину знизилися в лютому в річному виразі на 4,1% - до 18 мільйонів барелів на день, що є мінімальним для цього місяця рівнем з 1993 року.