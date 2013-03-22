Туреччина заявляє, що оскаржить будь-які дії Кіпру щодо родовищ газу

Туреччина оскаржить будь-які дії Кіпру з дослідження родовищ природного газу в його територіальних водах для залучення інвестицій і порятунку своєї економіки. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в уряді Туреччини.

«Цей ресурс належить двом громадам, і майбутнє цього ресурсу не може бути предметом особистого вольового рішення південної частини Кіпру. Ми зможемо діяти проти таких ініціатив за необхідності... Про ексклюзивне використання цього ресурсу Південним Кіпром не може бути й мови... Це неприйнятно», - сказав співрозмовник агентства.

«Ми обговорюємо всі правові засоби... Ми могли б перенести справу до Європейського Союзу, але ми будемо використовувати всі політичні і правові канали», - сказав чиновник, не уточнивши, які саме канали він має на увазі.

Якщо Кіпр до понеділка не знайде 5,8 млрд євро для забезпечення своїх міжнародних позик, країні загрожують фінансовий крах і вихід з єврозони. У зв'язку з цим влада Кіпру обіцяє розплатитися за кредитами доходами від родовищ газу. Туреччина зі свого боку раніше неодноразово заявляла, що природні багатства мають належати обом громадам острова - як кіпрській (грецькій), так і турецькій, яка проживає на півночі острова, де після окупації Туреччиною була створена держава Турецька Республіка Північного Кіпру, не визнана ні однією країною миру, окрім самої Туреччини, передає Газета.RU.

Родовища газу на кіпрському шельфі - найбільші серед відкритих за останні десять років. Його запаси оцінюються в 1,7 трильйона кубометрів, а чистий прибуток від їх експлуатації може становити понад 800 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН, Кіпр звернувся за допомогою до РФ, проте про конкретні домовленості інформації поки немає. Мова йде про частки в банках і проектах з розробки газових родовищ на Кіпрі.