Енергогенеруюча компанія «Центренерго» направить 30% прибутку на виплату дивідендів за 2012 рік - 70 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Загальними зборами ухвалено рішення направити отриманий прибуток на виплату дивідендів (30%), розвиток виробництва (65%) і формування резервних фондів (5%)», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, нарахування і виплату дивідендів планується здійснити до 1 липня 2013 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія «Центренерго» в 2012 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2011 роком у 6,6 разів - до 233,766 млн грн з 35,23 млн грн.

Активи компанії у 2012 році зросли в порівнянні з 2011 роком на 4,4% - до 4,507 млрд грн з 4,317 млрд грн, тоді як основні засоби компанії скоротилися на 2,6% - до 2,091 млрд грн з 2,147 млрд грн.

Сумарна дебіторська заборгованість компанії за підсумками 2012 року збільшилася у порівнянні з 2011 роком у 2,3 рази - до 909,421 млн грн з 388,433 млн грн.

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема 10% належать «Альфа -Банку».