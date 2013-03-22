Ставицький провів переговори в РФ щодо ролі української ГТС у поставках газу до Європи

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький провів переговори з міністром енергетики РФ Олександром Новаком про використання української газотранспортної системи для поставок природного газу до країн Європи. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

«Під час зустрічі сторони обговорили питання співпраці двох країн в енергетичній галузі, можливості для реалізації взаємовигідних проектів, розглянули цінове питання російських енергоносіїв, а також обговорили питання використання газотранспортної системи України для поставок газу до країн Європи», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, також у рамках робочого візиту української делегації до Російської Федерації відбулася зустріч Е.Ставицького з генеральним директором Держкорпорації «Росатом» Сергієм Кириєнком.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, в результаті пуску Російською Федерацією газопроводу «Північний потік» і будівництва «Південного потоку» українська газотранспортна система залишиться практично невикористаною.

М.Азаров також відзначав, що потужність української ГТС дозволяє перекачувати до половини газу, що споживається Європейським Союзом.

Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1 тис. 449.

«Північний потік» (Nord Stream) - новий маршрут експорту російського газу до Європи в обхід України. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портової (район Виборга) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Протяжність газопроводу становить 1224 км.

8 жовтня 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва, газопровід «Північний потік» почав постачання газу двома гілками.

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становить 55 млрд куб. м газу в рік.

Крім того, у цілях диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - "Південний потік" в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

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