Польська Kulczyk Oil у 2012 році збільшила чистий збиток у 4,7 рази

Польська компанія Kulczyk Oil Ventures (KOV) з активами в Україні в 2012 році збільшила чистий збиток у 4,7 рази - до 78,98 млн дол.

Як повідомив KOV у системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі, виручка від видобутку газу і нафти збільшилася минулого року в 2,8 рази - до 99,59 млн дол.

Однак, як повідомляється в документі, це зростання збитку обумовлено збільшенням списань розвідувальних і оцінних активів більш ніж у 10 разів - до 87,74 млн дол.

Як раніше повідомляв УНІАН, Польська компанія Kulczyk Oil Ventures (KOV) не знайшла покладів газу на свердловині "Північна-Макіївська-2", буріння якої почала на сході України на початку грудня минулого року.

Компанії Kulczyk Oil Ventures належать 70% акцій ТОВ «КУБ-Газ». Основними активами ТОВ «КУБ-Газ» є чотири газоконденсатні ділянки, зосереджені в Дніпровсько-Донецькому басейні: Ольговська, Макіївська і Крутогорівська площі і Вергунське родовище. Згідно зі звітом компанії RPS Energy, доведені і вірогідні запаси цих родовищ оцінювалися в 424,7 млн куб. м природного газу і 81 тис. барелів газоконденсату (загалом - 2,6 млн бар.).

Kulczyk Oil належить великому польському бізнесменові Яну Кульчику. У середині липня 2010 року компанія опосередковано придбала за 45 млн дол. у Gastek LLC (США) 70% акцій компанії «КУБ-Газ». Безпосереднім власником 100% акцій «КУБ-Газа» стала компанія Loon Ukraine, на 70% належить Kulczyk Oil, 30% належать Gastek LLC (Каліфорнія, США).

Портфель Kulczyk Oil Ventures, крім українських, включає також активи в Брунеї та Сирії.