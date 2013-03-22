«ДТЕК Західенерго» у 2012 році отримала 22,1 млн грн чистого прибутку

Енергопостачальна компанія «ДТЕК Західенерго» у 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 22,1 млн грн, - сказано в повідомленні компанії.

Компанія не дає порівняльних даних за аналогічний період минулого року за МСФЗ.

За національними стандартами фінансової звітності за 2011 рік чистий прибуток компанії становив 80,255 млн грн.

Згідно з повідомленням, активи компанії в 2012 році зросли порівняно з 2011 роком на 78% - до 5,834 млрд грн, основні засоби - на 31,4%, до 2,644 млрд грн.

Сумарна дебіторська заборгованість компанії за 2012 збільшилася в 2,6 раза - до 688,85 млн грн.

Поточні зобов'язання «ДТЕК Західенерго» за минулий рік зросли на 74% - до 3,972 млрд грн, довгострокові - у понад 2 рази, до 506,868 млн грн.

Компанія також повідомляє, що збори акціонерів заплановано на 24 квітня 2013 року.

Довідка УНІАН. Компанія «ДТЕК Західенерго» експлуатує 23 енергоблоки на Бурштинській, Ладижинській і Добротвірській ТЕС сумарною встановленою потужністю 4607,5 МВт.

Вертикально інтегрованому приватному енергохолдингові України «ДТЕК», підконтрольному бізнесменові Рінату Ахметову, належать 70,91% акцій компанії. Блокпакет компанії в розмірі 25% акцій знаходиться у НАК "Енергетична компанія України".

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

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