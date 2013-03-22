ВР продовжила мораторій на банкрутство гірничих підприємств до 2015 року - закон

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні і в цілому Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 269 народних депутатів, за необхідного мінімуму в 226 голосів

Законом вносяться зміни до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», згідно з якими справи про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25%, не порушуються з дня набуття чинності Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до 1 січня 2015 року.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що "Законом України від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ" Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом "були встановлені порядок і умови виробництва по справах про банкрутство, в тому числі гірничих підприємств.

"У результаті практичної реалізації положень зазначеного законодавчого акту в 2000-2002 роках, у зв'язку з украй важким економічним становищем вугільної галузі, були порушені справи про банкрутство більш ніж 70 відсотків усіх вугільних підприємств", - підкреслюється в записці.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року Верховна Рада прийняла Закон «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств».

До об'єктів приватизації належать вугледобувні підприємства як єдині майнові комплекси; шахти (шахтоуправління) як єдині майнові комплекси; розрізи як єдині майнові комплекси; акції, що належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворені в процесі приватизації або корпоратизації державних вугледобувних підприємств.

Закон передбачає, що особливими умовами приватизації вугледобувних підприємств є продаж всіх акцій, що належать державі (без збереження у державній власності пакетів акцій) у статутних капіталах акціонерних товариств, створених у процесі приватизації або корпоратизації державних вугледобувних підприємств.

Крім того, особливістю є встановлення термінів до трьох років з дня завершення приватизації мораторію на застосування процедури примусової реалізації майна об'єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження та мораторію на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення приватизації.

Мораторій не застосовується до рішень про виплату зарплати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв'язку із трудовими відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів та рішень про стягнення заборгованості зі сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України, а також до рішень про стягнення заборгованості за електричну енергію та послуги з її передачі і розподілу; переоформлення на покупця (інвестора) об'єкта приватизації діючих спеціальних дозволів на видобування корисних копалин без проведення аукціону.

Президент України Віктор Янукович підписав закон на початку травня 2012 року.