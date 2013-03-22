Найбільший приватний власник низки облгазів «Газтек» за рік збільшив збиток у 5 разів

Найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія «Газтек» у 2012 році збільшила чистий збиток порівняно з 2011 роком у 5 разів - до 64,694 млн грн з 13,654 млн грн, йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, активи компанії в 2012 році зросли порівняно з 2011 роком на 86,6% - до 1,15 млрд грн, власний капітал - на 46,6%, до 198 млн грн.

Сумарна дебіторська заборгованість компанії за 2012 раз збільшилася в 21 раз - до 73,608 млн грн.

Поточні зобов'язання "Газтек" за минулий рік зросли в два рази - до 933,821 млн грн, довгострокові - не змінилися (2,37 млн ​​грн).

Компанія також повідомляє, що збори акціонерів заплановано на 26 квітня 2013 року.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. «Газтек», зокрема, придбав останнім часом на приватизаційних конкурсах блокуючі держпакети акцій «Миколаїв-», «Івано-Франківськ-», «Севастополь-», «Дніпропетровськ-», «Запорізь-», «Луганськ-», "Вінницягазу".

Власниками самого «Газтека» є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які ряд ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, що контролює також і банк «Надра».

На початку вересня 2012 року "Газтек" залучив у банку "Надра" (Київ) кредит на 250 млн грн для придбання акцій підприємств з газопостачання та газифікації.