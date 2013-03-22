Україна цікавиться досвідом Німеччини в модернізації ГТС

Україна зацікавлена у залученні передового німецького досвіду до проекту модернізації газотранспортної системи України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це сказав радник Президента - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрій Гончарук під час зустрічі з віце-головою банку "Ротшильд-Європа" Клаусом Мангольдом у рамках візиту до ФРН.

А.Гончарук висловив готовність розглянути пропозиції щодо фінансування такого проекту та надати необхідне сприяння в реалізації українсько-німецьких проектів в інвестиційній сфері.

А.Гончарук також провів переговори з радником Федерального канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки – керівником управління міжнародних відносин, зовнішньої безпеки та глобальних питань Відомства Федерального канцлера Німеччини Крістофом Гойсгеном, зовнішньополітичним і дипломатичним радником Федерального президента ФРН Гансом-Петером Беером, а також членом комітету з міжнародних відносин Бундестагу Карлом-Георгом Вельманом.

Під час зустрічей відбувся обмін думками з широкого кола питань порядку денного двосторонніх відносин. Сторони обговорили можливі шляхи активізації українсько-німецького політичного діалогу на найвищому рівні, подальшого розширення двосторонньої економічної співпраці, зміцнення міжпарламентських контактів. Окрему увагу було приділено взаємодії в рамках міжнародних організацій – у тому числі ОБСЄ з урахуванням головування в ній України у 2013 році.

*** Група компаній "Ротшильд" є визнаним лідером в питаннях інвестиційного посередництва, банківського обслуговування корпоративних клієнтів, обслуговування приватного акціонерного капіталу, управління активами. У сфері інвестиційного банкінгу група спеціалізується на наданні консультаційних послуг в операціях зі злиття і поглинання та за обсягами таких операцій посідає 5 місце у світі. Загальна вартість активів Paris Orléans S.A. - фінансової холдингової компанії, що контролює банківські операції групи компаній «Ротшильд», становить 7,718 млрд євро.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, у тому числі магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

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