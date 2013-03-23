Мораторій на банкрутство гірничих підприємств врятує галузь - автор законопроекту

Ухвалення Верховною Радою закону про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом» (про заборону на порушення справ про банкрутство гірничих підприємств) дозволить уникнути повної паралізації і колапсу у роботі вугільної промисловості.

Про це заявив автор законопроекту, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки Віктор Турманов, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

На думку депутата, ухвалення закону дозволить запобігти втраті надзвичайно важливих для економіки України гірничих підприємств і уникнути значних соціальних проблем.

«Попередній закон (про заборону на порушення справ про банкрутство гірничих підприємств) діяв до 1 січня 2013 року. І, враховуючи те, як парламент працював останнім часом, процес ухвалення нового затягнувся. Тому цього тижня розпочалося блокування рахунків вугільних підприємств, а сьогодні в Луганську справа про банкрутство одного з підприємств навіть була напрямлена до суду», – відзначив депутат.

За його словами, у результаті ухвалення закону вдалося уникнути колапсу в роботі усіх вугільних підприємств. «Депутати це розуміли, і питання благополучно було вирішено. Таким чином, ми прийняли закон, який припиняє дію банкрутства вугільних підприємств до 1 січня 2015 року. Закон дуже важливий, і Президент його обов'язково підпише», – додав він.

Водночас В.Турманов зазначив, що представникам Комуністичної партії буде дуже важко пояснити шахтарям свою позицію щодо закону.

Як нагадали в прес-службі ПР, фракція комуністів у Верховній Раді не підтримала рішення продовжити дію мораторію на порушення справ про банкрутство вугільних підприємств.