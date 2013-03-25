Азаров вважає, что Газпрому час визначитися, як продавати газ Україні

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що Газпрому необхідно визначитися, що йому вигідніше: залишати високу ціну на газ для України і змушувати тим самим Київ скорочувати закупівлю газу, або знизити ціну, щоб уникнути скорочення обсягів закупівлі.

Про це М.Азаров заявив в ефірі телеканалу «Мир» в неділю.

«Зараз ціна газу, який ми купуємо в Росії, становить 530 дол за тисячу кубометрів. Таких цін на ринку немає. Більш того, це змусило нас значно скоротити споживання газу. А чи вигідно це Газпрому? Адже ми й надалі скорочуватимемо споживання цього газу. Тобто, по суті Газпром втрачає найбільшого покупця своєї продукції. Тут треба зважити: у вас є можливість або більше продати товару, але за дешевою ціною, або менше, але за дорогою. Що для вас вигідніше – порахуйте самі», - заявив М.Азаров.

При цьому він не назвав конкретної ціни газу, яку Україна вважає справедливою.

«Припустимо. Газпром продає газ на кордоні Польщі. Відкинемо витрати, які несе той же самий Газпром при прокачуванні газу через територію України, і одержимо справедливу ціну на газ», - сказав прем'єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, М.Азарова заявив, що газові контракти України з Росією не містять юридичних зачіпок для їх опротестування в суді. За словами М.Азарова, вже три роки Україна платить кабальну ціну за газовими контрактами й, на думку прем'єр-міністра, майже безкоштовно прокачує російський газ до країн Європейського Союзу.

“Але зараз ми нарешті наблизилися до того моменту, коли, напевно, ми з Росією домовимося”, - підкреслив М.Азаров.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький розраховує, що Україні вдасться домовитися з Росією про зниження ціни на газ вже цього року.

Україна не виключає можливості передачі в оренду ГТС в рамках створення консорціуму з її управління. Поки розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік. Ціна на газ встановлюється поквартально.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася порівняно з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.