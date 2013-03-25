Нафта дорожчає на позитивних новинах з Кіпру

На світових торгах у понеділок, 25 березня, ціни на нафту ростуть на тлі зниження напруженості ситуації на Кіпрі.

Зокрема, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil уже зросла на 0,52 долара, або 0,48%, - до 108,18 долара за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,43 долара, або 0,48%, - до 94,16 долара за барель, передає Bloomberg.

Нагадаємо, політичне рішення про фіндопомогу Кіпру, що включає основні її параметри, було схвалене всіма країнами єврозони, а також Єврокомісією, ЄЦБ і МВФ. Воно включає плани реструктуризації другого найбільшого банку острова і кредитну допомогу Кіпру у розмірі 10 мільярдів євро.