Британська RPS подвоїла оцінку вартості запасів вуглеводнів Kulczyk Oil в Україні

Варшава. Британська компанія RPS (Лондон) оцінює вартість підтверджених, правдоподібних і можливих запасів вуглеводнів (3Р) міжнародної компанії Kulczyk Oil Ventures в Україні на кінець минулого року в 448,3 млн дол., що на 110% більше, ніж у 2011 році.

Згідно з повідомленням KOV, яким володіє УНІАН, RPS збільшила оцінку всіх запасів за підсумками минулого року майже на 85% - до 72,7 млрд кубічних футів газу (2,580 млрд кубометрів газу) і 723,5 тис. барелів газоконденсату, або разом 12,85 млн барелів еквіваленту нафти (MMboe).

Також RPS збільшила оцінку доведених запасів (1Р) на 7,8% - до 3,990 MMboe, доведених і правдоподібних (2Р) - на 32,1%, до 6,963 MMboe.

Компанія оцінила поточну вартість запасів (Net Present Value - NPV) до оподаткування з урахуванням 10% дисконту для 70% частки KOV у видобутку в Україні в 151,7 млн дол. для доведених запасів і в 257,5 млн дол. для доведених і правдоподібних запасів.

KOV повідомила, що видобуток доведених і правдоподібних запасів за умови темпу видобутку на рівні минулого року займе у неї 5,9 років, а з урахуванням можливих існуючих запасів їх видобуток займе 10,7 років.

Довідка УНІАН. Основними активами «Куб-Газ», частку в якому KOV купила у 2010 році, є чотири газоконденсатні ділянки, зосереджені в Дніпровсько-Донецькому басейні: Ольгівське, Макіївське, Крутогорівське і Вергунське родовища.

Kulczyk Oil, яка працює також у Брунеї та Сирії, на кінець минулого року оцінювала свої активи в Україні в 139,9 млн дол. при вартості всіх активів 187,7 млн дол.

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