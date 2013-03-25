Kulczyk Oil у 2012 році збільшила середньодобовий видобуток газу в Україні у 2,5 раза

Варшава. Польська компанія Kulczyk Oil Ventures (KOV) з активами в Україні торік в середньому на добу отримувала від видобутку в Україні за свою 70% частку в компанії "Куб-газ" 451,1 тис. кубометрів газу та інших вуглеводнів, що на 151% більше середніх показників 2011 року.

Згідно з повідомленням компанії, яким володіє УНІАН, 95% палива, що добувається становив природний газ.

У четвертому кварталі минулого року порівняно з аналогічним періодом 2011 року середньодобовий видобуток для KOV зріс на 96% - до 498,4 тис. кубометрів.

Компанія, зазначила, що її активи в Україні торік принесли їй майже 100 млн дол. виручки, що в 2,5 раза більше, ніж роком раніше.

"Від моменту придбання Kulczyk Oil частки в "Куб-Газі" кожного наступного кварталу ми фіксували значне зростання виручки, яка з червня 2010 року збільшилася вже у понад 80 разів. За цей час середньодобовий видобуток збільшився майже в 4 рази", - зазначив голова правління і генеральний директор KOV Тім Еліот.

Компанія також відзначила, що генерований від діяльності на українському ринку cash flow дозволяє повністю фінансувати свою діяльність, у тому числі на інших ринках, де присутня KOV, але поки що не веде видобутку: в Сирії та Брунеї.

Kulczyk Oil повідомила, що торік підключила до комерційної експлуатації 6 свердловин, зауваживши, що до кінця поточного року має намір пробурити ще 6 свердловин в Україні і перші дві в Брунеї.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Kulczyk Oil збільшила чистий збиток в 4,7 раза - до 78,98 млн дол., пояснивши його списанням активів на 87,74 млн дол.

Довідка УНІАН. Створена в 2008 році і публічна з 2010 року Kulczyk Oil Ventures придбала частку в компанії "Куб-газ" у червні 2010 року за 45 млн дол. За цей час компанія провела 12 розвідувальних бурінь, підключивши до комерційного видобутку 8 свердловин.

Основними активами «Куб-Газ» є чотири газоконденсатні ділянки, зосереджені в Дніпровсько-Донецькому басейні: Ольгівське, Макіївське, Крутогорівське і Вергунське родовища.

KOV, яка на кінець минулого року оцінювала всі свої активи у 187,7 млн дол. (в Україні - 139,9 млн дол.), коштувала на Варшавській біржі в понеділок майже 200 млн дол.